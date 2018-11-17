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Ракитич вылетел на 2 недели

13:42 27 Читати українською
Ракитич вылетел на 2 недели
Иван Ракитич / Goal.com

Хорватский полузащитник Барселоны Иван Ракитич получил травму в поединке национальной сборной и не поможет "блаугранас" в ближайших матчах.

Хавбек выбыл минимум на 2 недели, сообщает Mundo Deportivo.

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Возвращение Ракитича, который получил травму в матче Лиги наций против испанцев, следует ожидать в начале декабря. У хорвата обнаружили мышечные проблемы. Медперсонал Барсы уже провел клинические тесты и по их результатам определил, что полузащитник пропустит от двух до трех недель.

Таким образом, Иван Ракитич пропустит не только матч с мадридским Атлетико на следующей неделе из-за удаления, но и последующие поединки каталонцев в Ла Лиге.

Теги
Испания Иван Ракитич Иван Ракитич Барселона Барселона
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