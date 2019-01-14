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Рафаїлов розповів, чому відправив Сватка у дубль

14:33 738 Читать на русском
Рафаїлов розповів, чому відправив Сватка у дубль
Олександр Сваток / Фото: ФК Зоря

Захисник Зорі Олександр Сваток опинився у дублі через те, що не захотів продовжувати контракт з луганцями.

"Я сказав хлопцям, що нас покинув Ігор Харатін. Вже сьогодні є футболісти, які приїхали до нас. Скоро ви про них дізнаєтеся. Плюс, кілька людей приїдуть безпосередньо на збори до Туреччини. Думаю, що вже на другий збір поїде команда, яка буде повністю укомплектована.

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Переведений в дубль Олександр Сваток. Він не хоче продовжувати контракт з клубом. А ті пропозиції, які надходять до нас, клуб не влаштовують.

Плюс, з Василем Приймою ведемо переговори про розірвання контракту. Як бачите, не зборах він не присутній, і, швидше за все, нас покине.

Решта всі в строю і приступають до тренувань", – цитує Рафаїлова офіційний сайт клубу.

Теги
Зоря Зоря Олександр Сваток Олександр Сваток Сергій Рафаїлов
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