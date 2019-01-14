Рафаїлов розповів, чому відправив Сватка у дубль

Захисник Зорі Олександр Сваток опинився у дублі через те, що не захотів продовжувати контракт з луганцями.

"Я сказав хлопцям, що нас покинув Ігор Харатін. Вже сьогодні є футболісти, які приїхали до нас. Скоро ви про них дізнаєтеся. Плюс, кілька людей приїдуть безпосередньо на збори до Туреччини. Думаю, що вже на другий збір поїде команда, яка буде повністю укомплектована.

"Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв

Переведений в дубль Олександр Сваток. Він не хоче продовжувати контракт з клубом. А ті пропозиції, які надходять до нас, клуб не влаштовують.

Плюс, з Василем Приймою ведемо переговори про розірвання контракту. Як бачите, не зборах він не присутній, і, швидше за все, нас покине.

Решта всі в строю і приступають до тренувань", – цитує Рафаїлова офіційний сайт клубу.