Арсенал-Київ підтвердив зняття з Першої ліги – відома подальша доля клубу

Арсенал-Київ не розпочне виступи у Першій лізі сезону-2019/20.

ФК Арсенал повідомив керівництво ПФЛ про те, що не зможе взяти участі в чемпіонаті України сезону 2019/20 через брак фінансування, йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

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Щоб не підводити футболістів, тренерів і персонал, щоб не руйнувати календар матчів Першої ліги та не давати нікому марних сподівань, було прийняте рішення про зняття команди.

Також зазначається, що Арсенала не буде у професійному футболі в нинішньому сезоні, але клуб продовжить свою діяльність. "Каноніри" планують активно розвивати академію, дитячо-юнацький футбол та поліпшувати інфраструктуру.

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