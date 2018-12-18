Пюель пригадав, як Марез минулої зими хотів покинути Лестер

Головний тренер Лестера Клод Пюель пригадав скандальний зрив трансферу вінгера Ріяда Мареза в Манчестер Сіті минулої зими і відсутність гравця на тренуваннях.

"Був важкий період взимку, коли він хотів покинути клуб. Було важко керувати партнерами, вболівальниками, але найважче було керувати Ріядом.

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Нам вдалось переконати його повернутись і він допоміг нам наприкінці сезону. Була важка ситуація для команди, але він викладався на повну, коли знову був з нами.

Марез заслуговує поваги, адже він віддавав себе команді повністю. Сподіваюсь, що він збереже хороші почуття з усіма людьми тут, оскільки він цього заслуговує", – цитує Пюеля goal.com.

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Матч Кубка англійської ліги Лестер – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 18 грудня, о 21:45 за київським часом.