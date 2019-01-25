Пйонтек та Лєвандовскі могли перейти в Динамо, – Кендзьора

Захисник Динамо Томаш Кендзьора розповів, що форвард Баварії Роберт Лєвандовскі та нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек могли опинитись у київському Динамо.

"Я чув про те, що Динамо зацікавлене у Пйонтеку. Але вирішили не підписувати. І він пішов у Дженоа. Зараз він є найкращим бомбардиром Серії А. Трохи шкода.

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Резо Чохонелідзе мені розповідав, що Левандовскі теж був близький до переходу в Динамо. Але перейшов у Борусію Д, - сказав Кендзьора FootballHub.