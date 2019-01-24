Динамо стало найуспішнішим українським клубом у рейтингу IFFHS, Шахтар суттєво опустився, сенсаційний лідер

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила клубний рейтинг за підсумками 2018 року. Шахтар та Динамо потрапили у першу сотню.

Київське Динамо посіло 37 позицію в оновленому клубному рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Порівняно з 2017-м роком кияни втратили 10 позицій, інформує офіційний сайт Організації.

Донецький Шахтар теж серйозно опустився – з 33 на 65 позицію. Інші українські клуби – Зоря, Ворскла та Олександрія не потрапили навіть у топ-300. Загалом же у першу сотню увійшли представники одразу 42-х країн.

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Окремо варто відзначити лідерів рейтингу. Вперше у своїй історії на вершині опинився мадридський Атлетіко, обійшовши своїх земляків з Реала. У 2018 році "матрацники" виграли Лігу Європи та Суперкубок УЄФА. Третя позиція в австрійського Зальцбурга, далі йдуть Барселона та Ювентус.

Крім того, заслуговує уваги вражаючий підйом Генка Руслана Маліновського. Бельгійський клуб піднявся з 172 на 16 позицію.

Перші 400 клубів рейтингу можна переглянути за посиланням. Перша ж десятка виглядає наступним чином:

1. Атлетіко (Іспанія) – 11 місце у 2017 році

2. Реал (Іспанія) – 1 місце у 2017 році

3. Зальцбург (Австрія) – 10 місце у 2017 році

4. Барселона (Іспанія) – 4 місце у 2017 році

5. Ювентус (Італія) – 6 місце у 2017 році

6. Палмейрас (Бразилія) – 33 місце у 2017 році

7. Атлетіко (Колумбія) – 13 місце у 2017 році

8. Рівер Плейт (Аргентина) – 12 місце у 2017 році

9. Севілья (Іспанія) – 38 місце у 2017 році

10. Санта-Фе (Колумбія) – 25 місце у 2017 році

37. Динамо (Україна) – 27 місце у 2017 році

65. Шахтар (Україна) – 33 місце у 2017 році.

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