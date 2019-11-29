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Пятов потрапив до символічної збірної відбіркового турніру Євро-2020 за версією УЄФА

13:56 520 Читать на русском
Пятов потрапив до символічної збірної відбіркового турніру Євро-2020 за версією УЄФА
Андрій Пятов / УАФ

Воротар збірної України Андрій Пятов потрапив до символічної команди, яку обрав УЄФА на основі рейтингу Fedex Performance Zone.

35-річний голкіпер "синьо-жовтих", який зіграв 5 "сухих" матчів у відбірковому турнірі, став єдиним представником України у цій символічній команді.

Миколенко потрапив до символічної збірної відбіркового турніру Євро-2020 за версією Transfermarkt

В топ-11 найкращих гравців також увійшли Рагнар Сігурдссон (Ісландія), Мері Деміраль (Туреччина), Серхіо Рамос (Іспанія), Йоанніс Кусулос (Кіпр), Еран Захаві (Ізраїль), Джорджініо Вейналдум та Мемфіс Депай (Нідерланди), Бернарду Сілва (Португалія), Рахім Стерлінг та Харрі Кейн (Англія).

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Теги
Збірна України Євро-2020 Андрій Пятов Андрій Пятов
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