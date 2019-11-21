Миколенко потрапив до символічної збірної відбіркового турніру Євро-2020 за версією Transfermarkt

Захисник збірної України Віталій Миколенко потрапив у зіркову компанію в символічній збірній відбіркового турніру Євро-2020.

Відомий портал Transfermarkt обрав символічну збірну найкращих гравців відбору до чемпіонату Європи 2020-го року. Найкращим лівим захисником обрано гравця збірної України Віталія Миколенка.

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Зазначимо, що 20-річний футболіст провів 7 із 8 матчів відбіркового турніру, у якому "синьо-жовті" посіли перше місце у групі В. В активі захисника Динамо один асист – Миколенко віддав гольовий пас на Андрія Ярмоленка в матчі проти Португалії (2:1).

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