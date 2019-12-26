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Пятов, напевне, найкращий голкіпер Європи за грою ногами, – Ковалець

19:43 214 Читать на русском
Пятов, напевне, найкращий голкіпер Європи за грою ногами, – Ковалець
Андрій Пятов / УАФ

Колишній гравець збірної України Сергій Ковалець оцінив рівень гри голкіпера "синьо-жовтих" Андрія Пятова у відборі до Євро-2020.

"Недарма кажуть, що воротар – це половина команди. Пятов своєю надійністю, та й взагалі – класною грою, давав додатковий імпульс партнерам. Можливо, це найкращий воротар Європи за грою ногами.

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У відбірковому турнірі Євро-2020 у збірної України в пасиві лише чотири пропущені м'ячі, причому два з них Пятов пропустив з пенальті. Гру Андрія в складі національної команди відзначу максимальним балом", – поділився Ковалець у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Україна на Євро-2020 зіграє 14 червня проти Нідерландів та 22 червня проти Австрії. Третій суперник "синьо-жовтих" стане відомий у березні наступного року.

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Теги
Андрій Пятов Андрій Пятов Україна Україна Сергій Ковалець Сергій Ковалець Євро-2020
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