Пятов: Кожна наступна гра буде на вагу золота

Воротар збірної України Андрій Пятов вважає, що "синьо-жовті" награли на перемогу в поєдинку з Люксембургом.

"Важка була гра. І якщо ми виграли, значить, награли на три очки. Тут можна по-різному говорити: що це фортуна або клас нашої команди зіграв роль або суперник здригнувся в найвідповідальнішу хвилину. Факт залишається фактом: в нашому активі – максимальний результат.

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Було видно, що грає команда, яка дає грати і іншим. Я пам'ятаю наші очні матчі у відборі на Євро-2016. На виїзді до нашого першого гола було дуже складно, та й у Львові ми змогли зломити опір люксембуржців тільки в другому таймі. Уже не раз говорилося, що з усіх футбольних карликів це – найсильніша збірна. В останні роки збірна Люксембургу навчилася якісно атакувати.

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Якщо помріяти, то максимальна кількість очок в цих зустрічах помітно збільшить наші шанси на успіх у відборі. Однак Люксембург продемонстрував свою силу, а про Сербію я й не кажу, там багато висококласних європейських майстрів, нічия з португальцями є тому підтвердженням. Видно, що в нашій групі кожна наступна гра буде на вагу золота", – поділився Пятов в коментарі Команда1.