Пятов: Каждая следующая игра будет на вес золота

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов считает, что "сине-желтые" наиграли на победу в поединке с Люксембургом.

"Тяжелая была игра. И если мы выиграли, значит, наиграли на три очка. Здесь можно по-разному говорить: что это фортуна или класс нашей команды сыграл роль или соперник дрогнул в самую минуту. Факт остается фактом: в нашем активе – максимальный результат.

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Было видно, что играет команда, которая дает играть и другим. Я помню наши очные встречи в отборе на Евро-2016. На выезде к нашему первого гола было очень сложно, и во Львове мы смогли сломить сопротивление люксембуржцев только во втором тайме. Уже не раз говорилось, что из всех футбольных карликов это – самая сильная сборная. В последние годы сборная Люксембурга научилась качественно атаковать.

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Если помечтать, то максимальное количество очков в этих встречах заметно увеличит наши шансы на успех в отборе. Однако Люксембург продемонстрировал свою силу, а о Сербии я не говорю, там много высококлассных европейских мастеров, ничья с португальцами тому подтверждение. Видно, что в нашей группе каждая следующая игра будет на вес золота", – поделился Пятов в комментарии Команда1.