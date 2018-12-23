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Пуйоль може розпочати кар'єру тренера в МЛС

12:44 191 Читать на русском
Пуйоль може розпочати кар'єру тренера в МЛС
Карлес Пуйоль / Reuters

Колишній оборонець Барселони та збірної Іспанії Карлес Пуйоль може очолити один із клубів МЛС. Ця робота стане першим тренерським досвідом легендарного "Тарзана".

40-річний іспанець є одним із кандидатів на посаду головного тренера Атланти, повідомляє MLSsoccer.com.

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За інформацією видання, чемпіон Європи та світу активно вдосконалює англійську в Сполучених Штатах і працює над отриманням тренерської ліцензії.

Призначення до Юнайтед може стати першим у тренерській кар'єрі Пуйоля. Головним конкурентом Карлеса в боротьбі за посаду є колишній партнер по Барселоні, нідерландець Франк де Бур. Він залишається безробітним із вересня минулого року, коли його звільнив Крістал Пелас після жахливого старту в АПЛ.

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Світ Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль МЛС Франк де Бур Франк де Бур Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
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