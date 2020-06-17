Пуканич: Динамо не зможе врятувати сезон

Колишній півзахисник Шахтаря та збірної України Адріан Пуканич поділився очікуваннями від півфіналу Кубка України Минай – Динамо.

"У Миная, що дуже важливо для такого матчу, не буде підтримки. Вдома при своїх глядачах підопічні Василя Кобіна часто намагаються придушити суперника. Не варто сумніватися, що на трибунах був би аншлаг.

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Проте такі розклади перед грою, а що буде впродовж поєдинку, сказати складно. Наставник господарів може щось придумати, у молодих тренерів є така жилка, щоб зіграти якось несподівано для суперника. Інше питання, чи зможуть підопічні Василя Кобіна втілити цей план в життя? Ігровий тонус товариських і офіційних матчів незрівнянний. Але в одній грі може трапитися все, що завгодно. Для менш досвідчених господарів важливо – впоратися з хвилюванням.

У тому розумінні, в якому кияни бачили сезон перед його початком, вони його вже не врятують, оскільки боротьбу за чемпіонство "біло-сині" програли. А ось підсолодити пілюлю можна, вигравши в Кубку України", – поділився Пуканич в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, матч Минай – Динамо відбудеться вже сьогодні, 17 червня. Початок гри о 14:00.

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