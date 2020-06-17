Пуканыч: Динамо не сможет спасти сезон

Бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Украины Минай – Динамо.

"У Миная, что очень важно для такого матча, не будет поддержки. Дома при своих зрителях подопечные Василия Кобина часто пытаются подавить соперника. Не стоит сомневаться, что на трибунах был бы аншлаг.

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Однако такие расклады перед игрой, а что будет в течение поединка, сказать сложно. Наставник хозяев может что-то придумать, у молодых тренеров есть такая жилка, чтобы сыграть как-то неожиданно для соперника. Другой вопрос, смогут ли подопечные Василия Кобина воплотить этот план в жизнь? Игровой тонус товарищеских и официальных матчей несравним. Но в одной игре может случиться все, что угодно. Для менее опытных хозяев важно – справится с волнением.

В том смысле, в котором киевляне видели сезон перед его началом, они его уже не спасут, поскольку борьбу за чемпионство "бело-синие" проиграли. А вот подсластить пилюлю можно, выиграв в Кубке Украины", – поделился Пуканыч в комментарии Команда№1.

Напомним, матч Минай – Динамо состоится уже сегодня, 17 июня. Начало игры в 14:00.

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