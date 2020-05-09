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ПСЖ знайшов козир для підписання Тоналі

12:27 143 Читать на русском
ПСЖ знайшов козир для підписання Тоналі
Сандро Тоналі / LaPresse

Французький Парі Сен-Жермен у найближче трансферне вікно готується скласти конкуренцію іспанській Барселоні та італійським грандам у боротьбі за таланта Брешії Сандро Тоналі.

Французький гранд прагне підписати хавбека "ластівок", повідомляє Le 10 Sport.

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Посприяти трансферу Тоналі на Парк де Пренс повинен Марко Верратті. Італійський півзахисник парижан постійно контактує з "новим Пірло" та може стати ключем до вибору Тоналі на користь ПСЖ. Конкуренцію "червоно-синім" у боротьбі за 20-річного центрхава, сума відступних якого орієнтовно 60 млн євро, складуть Барселона, Ювентус та Інтер.

У нинішньому сезоні Сандро Тоналі провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 5 результативних передач.

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Франція Трансфери ПСЖ ПСЖ Трансфери Чемпіонату Італії Брешія Брешія Марко Верратті Марко Верратті Сандро Тоналі Сандро Тоналі Трансфери ПСЖ
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