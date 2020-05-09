ПСЖ нашел козырь для подписания Тонали

Французский Пари Сен-Жермен в ближайшее трансферное окно готовится составить конкуренцию испанской Барселоне и итальянским грандам в борьбе за таланта Брешии Сандро Тонали.

Французский гранд желает подписать хавбека "ласточек", сообщает Le 10 Sport.

Ювентус нашел альтернативу Тонали – Конте видит его в Интере

Поспособствовать трансферу Тонали на Парк де Пренс должен Марко Верратти. Итальянский полузащитник парижан постоянно контактирует с "новым Пирло" и может стать ключом к выбору Тонали в пользу ПСЖ. Конкуренцию "красно-синим" в борьбе за 20-летнего центрхава, сумма отступных которого ориентировочно 60 млн евро, составят Барселона, Ювентус и Интер.

В нынешнем сезоне Сандро Тонали провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1