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ПСЖ нашел козырь для подписания Тонали

12:27 29 Читати українською
ПСЖ нашел козырь для подписания Тонали
Сандро Тонали / LaPresse

Французский Пари Сен-Жермен в ближайшее трансферное окно готовится составить конкуренцию испанской Барселоне и итальянским грандам в борьбе за таланта Брешии Сандро Тонали.

Французский гранд желает подписать хавбека "ласточек", сообщает Le 10 Sport.

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Поспособствовать трансферу Тонали на Парк де Пренс должен Марко Верратти. Итальянский полузащитник парижан постоянно контактирует с "новым Пирло" и может стать ключом к выбору Тонали в пользу ПСЖ. Конкуренцию "красно-синим" в борьбе за 20-летнего центрхава, сумма отступных которого ориентировочно 60 млн евро, составят Барселона, Ювентус и Интер.

В нынешнем сезоне Сандро Тонали провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

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