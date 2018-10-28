ПСЖ зацікавлений у придбанні Облака – парижани готові побити трансферний рекорд серед голкіперів

Голкіпер Атлетіко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.

За інформацією Le 10 Sport, паризький клуб зацікавлений у послугах словенського голкіпера. ПСЖ намагатиметься підписати 25-річного футболіста під час літнього трансферного вікна.

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Подейкують, що боси французького клубу готові викласти за Облака 100 млн євро. Зазначимо, що минулого літа голкіпер відмовився переходити в Челсі попри пропозицію "синіх" у 100 млн євро.

Нагадаємо, Ян виступає у складі Атлетіко з 2014 року. "Матрацники" придбали Облака у Бенфіки за 16 млн євро.

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