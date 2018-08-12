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Облак відмовився переходити в Челсі, який пропонував за голкіпера 100 млн євро

10:49 284 Читать на русском
Облак відмовився переходити в Челсі, який пропонував за голкіпера 100 млн євро
Ян Облак / Фото AFP

Лондонський Челсі пропонував неймовірні гроші мадридському Атлетіко за Яна Облака.

Після інформації, що Тібо Куртуа покине Челсі, керівництво "синіх" у терміновому порядку розпочало спроби підписання топ-голкіпера.

Атлетіко хоче збільшити клаусулу за Облака до 250 млн євро та вдвічі збільшити його зарплату

Пріоритетною ціллю для лондонського клубу став воротар Атлетіко Ян Облак. Челсі запропонував за воротаря неймовірну суму у 100 млн євро, але отримав відмову.

25-річний футболіст особисто відхилив пропозицію, позаяк хотів залишитись в мадридському клубі, повідомляє видання Sunday Times.

Після цього, Челсі переключився на воротаря Атетіка Кепу Аррізабалагу, якого і підписали за 80 млн євро.

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