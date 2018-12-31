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Френкі де Йонг узгодив довгостроковий контракт з Барселоною, – ЗМІ

20:30 0 Читать на русском
Френкі де Йонг узгодив довгостроковий контракт з Барселоною, – ЗМІ
Френкі де Йонг / соцмережі

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг став ще ближчим до переходу в Барселону.

Барселона домовилась про перехід із молодим хавбеком Аякса та збірної Нідерландів Френкі де Йонгом, повідомляє Sport.es. Футболіст підпише контракт з іспанським клубом на 5 років.

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"Блаугранас" цікавились гравцем ще з минулого літа, але Аякс зумів зберегти його в своєму складі перед стартом Ліги чемпіонів. Команда за підсумком групового етапу вийшла в 1/8 фіналу, де зустрінеться з мадридським Реалом.

Де Йонг має приєднатись до іспанського гранда влітку 2019 року після завершення сезону 2018/19.

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