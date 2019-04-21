ПСЖ закріпив чемпіонство перемогою над Монако – Неймар зіграв вперше після травми

ПСЖ легко обіграв Монако в матчі 33-го туру чемпіонату Франції.

Франція, 33 тур

ПСЖ – Монако – 3:1

Голи: Мбаппе, 15, 38, 56 – Головін, 80

Лілль не зміг перемогти Тулузу та зробив ПСЖ чемпіоном Франції

ПСЖ став чемпіоном Франції за кілька годин до свого матчу. Лілль не зміг обіграти Тулузу і втратив навіть теоретичні шанси наздогнати парижан.

Перемогу команді Томаса Тухеля фактично приніс Кіліан Мбаппе, який зумів оформити хет-трик. До слова 20-річний француз забив уже 30 голів у нинішньому розіграші чемпіонату Франції і впевнено очолює список бомбардирів. У найближчого переслідувача на 11 точних ударів менше.

Ще однією знаковою подією для ПСЖ у звітному матчі стала поява на полі Неймара. Бразилець зіграв вперше після травми, через яку пропустив майже 2 місяці.