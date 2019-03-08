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ПСЖ вирішив влітку продати 5 гравців – серед них зірковий форвард

19:41 1188 Читать на русском
ПСЖ вирішив влітку продати 5 гравців – серед них зірковий форвард
Едінсон Кавані / фото із соцмереж

Французький ПСЖ влітку влаштує солідний розпродаж гравців основного складу.

Відразу п'ять футболістів можуть покинути ПСЖ під час літнього трансферного вікна, повідомляє AS.

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За інформацією видання, паризький клуб готовий продати захисника Тому Меньє, півзахисників Крістофера Нкунку, Анхеля Ді Марію, а також нападників Хесе Родрігеса та Едінсона Кавані.

Нагадаємо, що ПСЖ втретє поспіль вилетів на стадії 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, програвши Манчестер Юнайтед (2:0, 1:3). При цьому в чемпіонаті Франції паризький клуб лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого суперника на 17 очок.

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