ПСЖ відновить інтерес до Канте влітку

Чемпіони Франції відновили інтерес до опорного півзахисника Челсі Н'Голо Канте через чутки про його невдоволеність позицією на полі.

Парі Сен-Жермен цього літа відновить інтерес до опорного півзахисника Челсі Н'Голо Канте.

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За інформацією французького видання Le10 Sport, відносини між Канте та головним тренером Челсі Мауріціо Саррі зіпсувались через те, що на позиції француза тепер діє Жоржінью, і тепер Н'Голо готовий повернутись у французький чемпіонат.

Тим не менше, Канте вже продемонстрував, що готовий діяти на новій позиції, адже у листопаді підписав новий п'ятирічний контракт, за яким буде заробляти 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Слід зазначити, що Канте забив за цей сезон стільки ж, скільки за 3 попередні роки.