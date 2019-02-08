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ПСЖ відновить інтерес до Канте влітку

18:24 20 Читать на русском
ПСЖ відновить інтерес до Канте влітку
Н'Голо Канте / Reuters

Чемпіони Франції відновили інтерес до опорного півзахисника Челсі Н'Голо Канте через чутки про його невдоволеність позицією на полі.

Парі Сен-Жермен цього літа відновить інтерес до опорного півзахисника Челсі Н'Голо Канте.

Верратті приєднався до Неймара в лазареті ПСЖ та також ризикує не зіграти проти Манчестер Юнайтед

За інформацією французького видання Le10 Sport, відносини між Канте та головним тренером Челсі Мауріціо Саррі зіпсувались через те, що на позиції француза тепер діє Жоржінью, і тепер Н'Голо готовий повернутись у французький чемпіонат.

Тим не менше, Канте вже продемонстрував, що готовий діяти на новій позиції, адже у листопаді підписав новий п'ятирічний контракт, за яким буде заробляти 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Слід зазначити, що Канте забив за цей сезон стільки ж, скільки за 3 попередні роки.

Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Н'Голо Канте Н'Голо Канте Челсі Челсі Франція
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