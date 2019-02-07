Верратті приєднався до Неймара в лазареті ПСЖ та також ризикує не зіграти проти Манчестер Юнайтед

Хавбек ПСЖ Марко Верратті тільки нещодавно покинув лазарет парижан, та вже встиг туди повернутись.

Марко Верратті лише нещодавно відновився від травми щиколотки, якої він зазнав 19 січня у матчі з Генгамом та приступив до тренувань. На одному із занять італієць знову зазнав пошкодження, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Верратті не зміг завершити тренування. Потрібен час, щоб з'ясувати, чи зможе він вийти на поле в грі з Бордо. У нього нова проблема, але потрібно більше інформації", – прокоментував ситуацію наставник парижан Томас Тухель.

Окрім суботнього поєдинку Ліги 1 з Бордо, на ПСЖ чекає важкий екзамен 12 лютого на Олд Траффорд у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

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