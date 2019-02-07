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Верратті приєднався до Неймара в лазареті ПСЖ та також ризикує не зіграти проти Манчестер Юнайтед

11:22 296 Читать на русском
Верратті приєднався до Неймара в лазареті ПСЖ та також ризикує не зіграти проти Манчестер Юнайтед
Неймар та Марко Верратті / Фото Goal

Хавбек ПСЖ Марко Верратті тільки нещодавно покинув лазарет парижан, та вже встиг туди повернутись.

Марко Верратті лише нещодавно відновився від травми щиколотки, якої він зазнав 19 січня у матчі з Генгамом та приступив до тренувань. На одному із занять італієць знову зазнав пошкодження, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Верратті не зміг завершити тренування. Потрібен час, щоб з'ясувати, чи зможе він вийти на поле в грі з Бордо. У нього нова проблема, але потрібно більше інформації", – прокоментував ситуацію наставник парижан Томас Тухель.

Окрім суботнього поєдинку Ліги 1 з Бордо, на ПСЖ чекає важкий екзамен 12 лютого на Олд Траффорд у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

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Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

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