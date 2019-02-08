ПСЖ возобновит интерес к Канте летом

Чемпионы Франции возобновили интерес к опорного полузащитника Челси Н'Голо Канте из-за слухов о его недовольство позицией на поле.

Пари Сен-Жермен этим летом возобновит интерес к опорного полузащитника Челси Н'Голо Канте.

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По информации французского издания Le10 Sport, отношения между Канте и главным тренером Челси Маурицио Сарри испортились из-за того, что на позиции француза теперь действует Жоржинью, и теперь Н'Голо готов вернуться во французский чемпионат.



Тем не менее, Канте уже продемонстрировал, что готов действовать на новой позиции, ведь в ноябре подписал новый пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать 300 000 фунтов стерлингов в неделю.



Следует отметить, что Канте забил за этот сезон столько же, сколько за 3 предыдущих года.