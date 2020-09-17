ПСЖ у меншості зумів вирвати перемогу у Метца на останніх секундах
ПСЖ приймав Метц у рамках першого туру чемпіонату Франції. Читайте звіт на Футбол 24.
Ліга 1, перший тур
ПСЖ – Метц – 1:0
Гол: Дракслер, 90+3
Вилучення: Діалло, 65
Леонардо дав однозначну відповідь щодо майбутнього Тухеля після провального старту ПСЖ
Парижани прогнозовано виглядали активнішими у першій половині зустрічі, але м'яч вперто не потрапляв у ворота.
Після перерви арбітр ускладнив становище для підопічних Томаса Тухеля, вилучивши Діалло. Незважаючи, на чисельну меншість фіналіст Ліги чемпіонів зумів дотиснути суперника вже у компенсований час, голом відзначився Дракслер.
Після трьох турів Ліги 1 ПСЖ розташувався на 15-й сходинці з трьома очками, Метц – 18-й.
Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1