ПСЖ приймав Метц у рамках першого туру чемпіонату Франції. Читайте звіт на Футбол 24.

Ліга 1, перший тур

ПСЖ – Метц – 1:0

Гол: Дракслер, 90+3

Вилучення: Діалло, 65

Леонардо дав однозначну відповідь щодо майбутнього Тухеля після провального старту ПСЖ

Парижани прогнозовано виглядали активнішими у першій половині зустрічі, але м'яч вперто не потрапляв у ворота.

Після перерви арбітр ускладнив становище для підопічних Томаса Тухеля, вилучивши Діалло. Незважаючи, на чисельну меншість фіналіст Ліги чемпіонів зумів дотиснути суперника вже у компенсований час, голом відзначився Дракслер.

Після трьох турів Ліги 1 ПСЖ розташувався на 15-й сходинці з трьома очками, Метц – 18-й.

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