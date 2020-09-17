ПСЖ принимал Метц в рамках первого тура чемпионата Франции. Читайте отчет на Футбол 24.

Лига 1, первый тур

ПСЖ – Метц – 1:0

Гол: Дракслер, 90+3

Удаление: Диалло, 65

Леонардо дал однозначный ответ относительно будущего Тухеля после провального старта ПСЖ

Парижане прогнозируемо выглядели активнее в первой половине встречи, но мяч упорно не попадал в ворота.

После перерыва арбитр осложнил положение для подопечных Томаса Тухеля, удалив Диалло. Несмотря на численное меньшинство финалист Лиги чемпионов сумел дожать соперника уже в компенсированное время, голом отличился Дракслер.

После трех туров Лиги 1 ПСЖ расположился на 15-й строчке с тремя очками, Метц – 18-й.

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