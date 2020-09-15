"Після такого матчу проти Марселя питання про тренера недоречне, це абсолютно неактуально. Я не збираюся говорити про це щодня. Розклад матчів також вплинув... це був перший тур кількох топ-ліг, а лише наступного тижня починаються інші. Жодна ліга не починалася 22 або 23 серпня, коли ми грали у фіналі Ліги чемпіонів... У нас навіть не було часу на підготовку. Зазвичай ти маєш більше часу після завершення Ліги чемпіонів.

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У нас також є проблема COVID-19, яка є у всіх, але наша ситуація особлива. Ми не можемо забути умови, в яких живемо, пандемію. Ви не можете судити про такі речі. Останні шість місяців ми живемо в дуже складних для всіх умовах", – наводить слова Леонардо GFFN.

Нагадаємо, ПСЖ жахливо почав новий розіграш чемпіонату Франції – дві поразки в двох турах і зона вильоту.

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