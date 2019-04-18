ПСЖ спіткнувся об Нант перед чемпіонством Франції, Тухель розкритикував гравців – відео голів та епічного фейлу Буффона

Джанлуїджі Буффон вирішує з Томасом Тухелем, хто винен у поразці від Нанта / Фото Mail & Guardian

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель не на жарт розлютився після ганебної поразки його підопічних у матчі з Нантом, яка знову відтермінувала чемпіонство паризького клубу.

В рамках 28-го туру Ліги 1 ПСЖ на виїзді несподівано поступився Нанту (2:3), та знову відтермінував своє чемпіонство у поточному сезоні.

ПСЖ знову ганебно поступився у Лізі 1 – кривдником парижан став скромний Нант

"Ми просимо вибачення у наших уболівальників, не можна так грати, коли ти захищаєш кольори ПСЖ. Заслужена поразка, не до кінця розумію, що відбувається з командою - футболісти зіграли погано.

Ви знаєте, що я завжди захищаю своїх гравців, якщо відчуваю, що вони намагаються і прагнуть перемогти, але зараз я цього зробити не можу. Так, у нас багато виконавців знаходиться в лазареті, але ті, хто вийшли на поле – теж грають за ПСЖ і вони повинні доводити свою майстерність", – цитує Тухеля L`Equipe.

На десерт пропонуємо Вашій увазі епічний фейл від легендарного Джанлуїджі Буффона, який ледь не завершився голом у ворота ПСЖ.