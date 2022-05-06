Парижане после завоевания чемпионства и вылета из Лиги чемпионов запланировали прощание с рядом игроков. Будущее Маурисио Почеттино тоже пока под вопросом.

Руководство ПСЖ определилось с игроками, которые летом должны покинуть коллектив. Как утверждает Le Parisien , в список вошли пять представителей первой команды.

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Это вратарь Кейлор Навас, защитники Колин Дагба и Лайвен Курзава, нападающий Мауро Икарди и вингер Анхель Ди Мария. Срок действия контракта последнего завершается уже этим летом, поэтому аргентинец уйдет свободным агентом. Остальные, очевидно, будут выставлены на продажу, за вырученные средства ПСЖ планирует приобрести звезду в полузащиту к Марко Верратти.

Под вопросом остается и будущее Маурисио Почеттино. Его соглашение с парижанами действует еще год, но доработает ли он его, учитывая неоднозначный сезон, пока сказать сложно.