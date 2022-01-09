Нападник Челсі Ромелу Лукаку може спробувати свої сили в чемпіонаті Франції.

Бельгієць, який нещодавно поскандалив з клубом, повернувся до складу "синіх" і навіть забив гол у матчі Кубка Англії – 8-й для себе в поточному сезоні у всіх турнірах. Втім, Ромелу цілком може змінити клуб по завершенні сезону 2021/22.

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У послугах 28-річного нападника зацікавлений ПСЖ. Якщо Кіліан Мбаппе таки залишить клуб на правах вільного агента, то замість нього парижани спробують підписати саме Ромелу Лукаку. Про це повідомляє Mirror з посиланням на французькі ЗМІ.

Челсі може отримати за Лукаку близько 75-ти млн фунтів – саме стільки начебто готові викласти французи. Нагадаємо, влітку 2021-го лондонці заплатили Інтеру 115 млн євро.

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