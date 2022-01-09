Нападающий Челси Ромелу Лукаку может попробовать свои силы в чемпионате Франции.

Бельгиец, недавно поскандаливший с клубом, вернулся в состав "синих" и даже забил гол в матче Кубка Англии – 8-й для себя в текущем сезоне во всех турнирах. Впрочем, Ромелу вполне может сменить клуб по завершении сезона 2021/22.

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В услугах 28-летнего нападающего заинтересован ПСЖ. Если Килиан Мбаппе таки покинет клуб на правах свободного агента, то вместо него парижане попытаются подписать именно Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на французские СМИ.

Челси может получить за Лукаку около 75-ти миллионов фунтов – именно столько якобы готовы выложить французы. Напомним, летом 2021-го лондонцы заплатили Интеру 115 млн евро.

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