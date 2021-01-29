Чемпіони Франції спільно з Jordan Brand підготували четвертий комплект форми для поточного сезону.

Барселона – Реал: каталонці офіційно презентували унікальну форму, створену лише заради Ель Класіко

Футболка виконана у яскравих рожево-фіолетових кольорах. Форма підкреслює креативний підхід ПСЖ, а також символізує Чумацький шлях. Французький клуб підготує цілу колекцію одягу у такому стилі.

Додамо, що ПСЖ разом з Ліллем ділить першу сходинку Ліги 1, а в 1/8 Ліги чемпіонів зустрінеться з Барселоною.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника