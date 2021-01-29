ПСЖ презентував четвертий комплект форми у гламурних кольорах
29 січня 14:17 - Читать на русском
ПСЖ вирішив потішити своїх прихильників додатковим варіантом екіпірування.
Чемпіони Франції спільно з Jordan Brand підготували четвертий комплект форми для поточного сезону.
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Футболка виконана у яскравих рожево-фіолетових кольорах. Форма підкреслює креативний підхід ПСЖ, а також символізує Чумацький шлях. Французький клуб підготує цілу колекцію одягу у такому стилі.
Додамо, що ПСЖ разом з Ліллем ділить першу сходинку Ліги 1, а в 1/8 Ліги чемпіонів зустрінеться з Барселоною.
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