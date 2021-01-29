Чемпионы Франции совместно с Jordan Brand подготовили четвертый комплект формы для текущего сезона.

Барселона – Реал: каталонцы официально презентовали уникальную форму, созданную исключительно для Эль Класико

Футболка выполнена в ярких розово-фиолетовых цветах. Форма подчеркивает креативный подход ПСЖ, а также символизирует Млечный путь. Французский клуб подготовит целую коллекцию одежды в таком стиле.

Добавим, что ПСЖ вместе с Лиллем делит первую строчку Лиги 1, а в 1/8 Лиги чемпионов встретится с Барселоной.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника