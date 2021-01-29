ПСЖ представил четвертый комплект формы в гламурных цветах
14:17 - Читати українською
ПСЖ решил порадовать своих поклонников дополнительным вариантом экипировки.
Чемпионы Франции совместно с Jordan Brand подготовили четвертый комплект формы для текущего сезона.
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Футболка выполнена в ярких розово-фиолетовых цветах. Форма подчеркивает креативный подход ПСЖ, а также символизирует Млечный путь. Французский клуб подготовит целую коллекцию одежды в таком стиле.
Добавим, что ПСЖ вместе с Лиллем делит первую строчку Лиги 1, а в 1/8 Лиги чемпионов встретится с Барселоной.
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