Після закриття трансферного вікна ПСЖ звернувся до юридичного комітету LFP, щоб підтвердити угоду з Челсі щодо Хакіма Зієша. Англійський клуб тричі відправляв неправильні документи, а коли врешті-решт відправив потрібні папери вже було занадто пізно. Як повідомляє журналіст Сабер Дефарж, LFP відхилив прохання парижан.

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Зієш повинен був перейти в ПСЖ на правах оренди без права викупу. Марокканець пройшов медичний огляд, і чекав на рішення клуба. Челсі взяв паузу, через те, що хотів додати в контракт опцію викупу.



Плутанина з контрактом Зієша зірвала трансфер вихованця ПСЖ Ісмаєля Гарбі в Ніццу. Парижани чекали підтвердження від Челсі, і з запізненням відправили документи до LFP. Юридична комісія цей трансфер теж не зареєструвала.

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