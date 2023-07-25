ПСЖ і Аль-Наср зіграли у товариському поєдинку. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 25 липня 2023

ПСЖ – Аль-Наср – 0:0

Спаринг між командою Кріштіану Роналду і ПСЖ відбувся у Японії. Туди, як відомо, не взяли Кіліана Мбаппе. Сага із скандальним французом лише набирає обертів і, схоже, триватиме до кінця трансферного вікна.

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Перед свистком на перерву Аль-Наср міг повести в рахунку. Фофана навісив на Роналду, який задумав повторити свій легендарний гол бісіклетою у ворота Ювентуса в Лізі чемпіонів. Вік бере своє – вийшло не дуже. Неточний удар, ще й у офсайд заліз Кріштіану. Але саме цей момент був найвидовищнішим у першому таймі, які завершився нульовою нічиєю.

RONALDO WHAT AN ATTEMPT.pic.twitter.com/kfC4JTWFuc — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 25, 2023

У Кріштіану був ще один класний момент, але врятував голкіпер. За ПСЖ, до слова, зіграв Джанлуїджі Доннарумма, який нещодавно постраждав від зухвалого пограбування.

У підсумку, жодна з команд забити так і не змогла. 0:0 – Кріштіану Роналду і Ко перервали серію розгромних поразок (1:4 від Бенфіки, 0:5 від Сельти), а парижани під керівництвом Луїса Енріке провели дуже блідий поєдинок.