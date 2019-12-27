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ПСЖ назвав умови, за яких відпустить Паредеса в Ювентус

18:03 122 Читать на русском
ПСЖ назвав умови, за яких відпустить Паредеса в Ювентус
Леандро Паредес / фото ФК ПСЖ

ПСЖ готовий відпустити півзахисника Леандро Паредеса в Ювентус, але лише на своїх умовах.

ПСЖ хоче отримати за Леандро Паредеса Емре Джана та 15 млн євро, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що парижани не готові погоджуватись на прямий обмін гравцями. Додамо, що ПСЖ придбав Леандро Паредеса за 47 млн євро.

До слова, Паредес не є основним гравцем парижан і провів 15 поєдинків, відзначившись одним асистом. Джан втратив місце у складі Ювентуса з приходом Мауріціо Саррі, відігравши лише 7 матчів у поточному сезоні.

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