ПСЖ може замінити Неймара лідером Ліверпуля

Французький Парі Сен-Жермен визначився із пріоритетним кандидатом на заміну Неймару, якщо той покине команду в найближче трансферне вікно.

Боси клубу з ентузіазмом обговорюють кандидатуру вінгера Ліверпуля Садьйо Мане, повідомляє France Football.

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Парижани в захваті від інтенсивності сенегальця в оборонних і атакувальних діях, а також високо оцінюють його лояльність клубу. Цього не скажеш про Неймара. Скандальний бразилець упродовж усього літа наполягав на своєму трансфері в Барселону, але змушений був залишитися на Парк де Пренс. Тепер, однак, його вплив на результати ПСЖ не такий великий, як у попередні сезони, тому чемпіони Франції можуть із ним спокійно попрощатися.

У нинішньому сезоні Садьйо Мане провів 15 матчів в АПЛ, у яких забив 9 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Ще 4 голи за 6 поєдинків він оформив у єврокубках.

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