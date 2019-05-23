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ПСЖ готовий продати Маркіньйоса в Ювентус за 60 млн євро

12:04 587 Читать на русском
ПСЖ готовий продати Маркіньйоса в Ювентус за 60 млн євро
Маркіньйос / Daily Star

Захисник ПСЖ Маркіньйос може опинитись в Ювентусі найближчого літа.

Ювентус зацікавився захисником ПСЖ Маркіньйосом і вже почав переговори з гравцем і його нинішнім клубом, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Контракт 25-річного бразильця з ПСЖ, який купив його в 2013 році у Роми за 30 млн євро, розрахований до 2022 року, і парижани не планували розлучатися з ним цього літа. Однак, 60 млн євро або гідний обмін можуть зацікавити чемпіона Франції, додає Tuttomercatoweb.

Сам футболіст не проти повернутися в Італію, але ще належить обговорити його можливу зарплату (в Парижі Маркіньйос заробляє 6,5 млн євро в рік).

За ПСЖ бразильський захисник зіграв 237 матчів і забив 19 м'ячів. У його послужному списку 31 матч і 1 гол за національну збірну.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Ювентус Ювентус Трансфери Ювентуса Маркіньйос Маркіньйос
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