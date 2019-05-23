ПСЖ готов продать Маркиньоса в Ювентус за 60 млн евро

Защитник ПСЖ Маркиньос может оказаться в Ювентусе ближайшим летом.

Ювентус заинтересовался защитником ПСЖ Маркиньосом и уже начал переговоры с игроком и его нынешним клубом, сообщает Gazzetta dello Sport.

Тухель призвал ПСЖ не продавать четырех игроков – у Реала могут возникнуть проблемы

Контракт 25-летнего бразильца с ПСЖ, который купил его в 2013 году у Ромы за 30 млн евро, рассчитанный до 2022 года, и парижане не планировали расставаться с ним этим летом. Однако, 60 млн евро или достойный обмен могут заинтересовать чемпиона Франции, добавляет Tuttomercatoweb.

Сам футболист не против вернуться в Италию, но еще предстоит обсудить его возможную зарплату (в Париже Маркиньос зарабатывает 6,5 млн евро в год).

За ПСЖ бразильский защитник сыграл 237 матчей и забил 19 мячей. В его послужном списке 31 матч и 1 гол за национальную сборную.

Ювентус: 5 неприкасаемых, 3 звезды на продажу и смена тренера - Аллегри может сорвать джек-пот из-за ЛЧ