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ПСЖ готов продать Маркиньоса в Ювентус за 60 млн евро

12:05 66 Читати українською
ПСЖ готов продать Маркиньоса в Ювентус за 60 млн евро
Маркиньос / Daily Star

Защитник ПСЖ Маркиньос может оказаться в Ювентусе ближайшим летом.

Ювентус заинтересовался защитником ПСЖ Маркиньосом и уже начал переговоры с игроком и его нынешним клубом, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Контракт 25-летнего бразильца с ПСЖ, который купил его в 2013 году у Ромы за 30 млн евро, рассчитанный до 2022 года, и парижане не планировали расставаться с ним этим летом. Однако, 60 млн евро или достойный обмен могут заинтересовать чемпиона Франции, добавляет Tuttomercatoweb.

Сам футболист не против вернуться в Италию, но еще предстоит обсудить его возможную зарплату (в Париже Маркиньос зарабатывает 6,5 млн евро в год).

За ПСЖ бразильский защитник сыграл 237 матчей и забил 19 мячей. В его послужном списке 31 матч и 1 гол за национальную сборную.

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ПСЖ ПСЖ Франция Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса Маркиньос Маркиньос
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