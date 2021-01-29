У Парижі вирішили вдатись до економії, готуючись до літнього трансферного вікна.

Босси ПСЖ делегували спортивному директору парижан Леонардо Араужо завдання продати гравців на мінімум 60 млн євро, повідомляє L'Equipe.

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Бразильський функціонер вирішив позбутись Абду Діалло, Тільйо Керера, Ідрісси Гуйє, Леандро Паредеса і Юліана Дракслера. Проте, поки у Парижі не отримували серйозних пропозицій щодо цих виконавців.

На такий розпродаж клуб спонукає ненайсприятливіша фінансова ситуація через пандемію. ПСЖ очікує на збитки у понад 200 млн євро.

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