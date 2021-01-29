В Париже решили прибегнуть к экономии, готовясь к летнему трансферному окну.

Боссы ПСЖ делегировали спортивному директору парижан Леонардо Араужо задачу продать игроков минимум на 60 млн евро, сообщает L'Equipe.

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Бразильский функционер решил избавиться от Абду Диалло, Тильо Керера, Идриссы Гуйе, Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера. Однако пока в Париже не получали серьезных предложений по этим исполнителям.

На такую распродажу клуб побуждает не самая благоприятная финансовая ситуация из-за пандемии. ПСЖ ожидает убытки на более чем 200 млн евро.

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