ПСЖ через травми Кавані та Мбаппе прагне оформити трансфер форварда Ювентуса

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч може перебратися в чемпіонат Франції до закриття трансферного вікна.

ПСЖ веде переговори з туринським Ювентусом щодо переходу нападника Маріо Манджукіча, повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Мбаппе та Кавані пропустять близько місяця

За інформацією джерела, французький клуб хоче придбати хорвата через травми провідних форвардів парижан Едінсона Кавані та Киліана Мбаппе, які вибули на місяць.

Раніше повідомлялося про інтерес до 33-річного футболіста мюнхенської Баварії, за яку гравець вже виступав з 2012 по 2014 рік.

Манджукіч перейшов у Ювентус влітку 2015-го року з мадридського Атлетіко. У минулому сезоні Маріо взяв участь у 25 матчах італійської Серії А, в яких відзначився 9 забитими м'ячами і 6 результативними передачами.

Грізманн копіює Мессі й Леброна, кучерява дуель за лідерство АПЛ, "безрука" Баварія – 9 найзахопливіших моментів вікенду