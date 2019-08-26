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Мбаппе та Кавані пропустять близько місяця

19:11 15 Читать на русском
Мбаппе та Кавані пропустять близько місяця
Кіліан Мбаппе та Едінсон Кавані / Фото ФК ПСЖ

Надійшли погані новини з лазарету паризького клубу.

 

Під час матчу третього туру Ліги 1 проти Тулузи (4:0) наставник ПСЖ Томас Тухель втратив одразу двох форвардів.

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Едінсон Кавані та Кіліан Мбаппе з'явились на полі зі старту поєдинку, проте вже на 14-й хвилині уругваєць був змушений припинити гру через травму. 20-річний француз був замінений у другому таймі з тієї ж причини.

Як повідомляє офіційний сайт парижан, Мбаппе отримав травму підколінного сухожилля і пропустить близько чотирьох тижнів. В свою чергу Кавані пошкодив праве стегно і залишиться поза грою на три тижні.

Після трьох турів Ліги 1 ПСЖ перебуває на 3-й сходинці, маючи в активі 6 очок.

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Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ - Тулуза Едінсон Кавані Едінсон Кавані ПСЖ ПСЖ Франція
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