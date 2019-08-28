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ПСЖ из-за травм Кавани и Мбаппе стремится оформить трансфер форварда Ювентуса

09:56 99 Читати українською
ПСЖ из-за травм Кавани и Мбаппе стремится оформить трансфер форварда Ювентуса
Марио Манджукич / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может перебраться в чемпионат Франции до закрытия трансферного окна.

ПСЖ ведет переговоры с туринским Ювентусом о переходе нападающего Марио Манджукича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Мбаппе и Кавани пропустят около месяца

По информации источника, французский клуб хочет приобрести хорвата из-за травм ведущих форвардов парижан Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, выбывших на месяц.

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему футболисту мюнхенской Баварии, за которую игрок уже выступал с 2012 по 2014 год.

Манджукич перешел в Ювентус летом 2015 года из мадридского Атлетико. В прошлом сезоне Марио принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 9 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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