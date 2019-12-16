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ПСВ призначив нового головного тренера – колишні зірки Барселони будуть асистентами

19:38 49 Читать на русском
ПСВ призначив нового головного тренера – колишні зірки Барселони будуть асистентами
Ернест Фабер / Pro Shots

Нідерландський ПСВ визначився із ім'ям нового керманича команди. Він займе посаду, що стала вакантною після відставки Марка ван Боммеля.

Ернест Фабер виконуватиме обов'язки головного тренера "червоно-білих" до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ван Боммель звільнений з ПСВ

Асистентами 48-річного фахівця стали відомі за виступами в іспанській Барселоні нідерландці – екс-голкіпер Рууд Хесп і колишній хавбек Будевейн Зенден. Фабер є легендою ПСВ і гравцем провів за ейндховенців 12 сезонів. Його тренерська кар'єра розпочалася у сусідньому ФК Ейндховен, також він працював із Неймегеном і Гронінгеном, а в 2018 році очолив академію рідного клубу.

Раніше в понеділок керівництво ПСВ звільнило Марка ван Боммеля через незадовільні результати. Після першого кола команда посідає лише 4-те місце в Ередивізі та вилетіла з Ліги Європи.

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Теги
ПСВ ПСВ Нідерланди Ернест Фабер Ернест Фабер Будевейн Зенден Будевейн Зенден
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