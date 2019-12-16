ПСВ призначив нового головного тренера – колишні зірки Барселони будуть асистентами

Нідерландський ПСВ визначився із ім'ям нового керманича команди. Він займе посаду, що стала вакантною після відставки Марка ван Боммеля.

Ернест Фабер виконуватиме обов'язки головного тренера "червоно-білих" до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ван Боммель звільнений з ПСВ

Асистентами 48-річного фахівця стали відомі за виступами в іспанській Барселоні нідерландці – екс-голкіпер Рууд Хесп і колишній хавбек Будевейн Зенден. Фабер є легендою ПСВ і гравцем провів за ейндховенців 12 сезонів. Його тренерська кар'єра розпочалася у сусідньому ФК Ейндховен, також він працював із Неймегеном і Гронінгеном, а в 2018 році очолив академію рідного клубу.

Раніше в понеділок керівництво ПСВ звільнило Марка ван Боммеля через незадовільні результати. Після першого кола команда посідає лише 4-те місце в Ередивізі та вилетіла з Ліги Європи.