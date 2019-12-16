Ван Боммель звільнений з ПСВ

Голландський ПСВ оголосив про відставку Марка ван Боммеля з посади головного тренера.

Марк ван Боммель більше не є головним тренером ПСВ. Керівництво вирішило попрощатися з 42-річним фахівцем через невдалі результати в сезоні 2019/20, інформує офіційний сайт клубу.

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Генеральний директор ПСВ Тоун Гербрандс подякував ван Боммелю за роботу. Екс-півзахисник збірної Нідерландів працював головним тренером команди з Ейндховена останні півтора року. Ім'я наступника ван Боммеля стане відомим пізніше.

Після першого кола ПСВ посідає лише 4 місце в чемпіонаті Нідерландів, а відставання від Аякса складає 10 очок. Крім того, команда вилетіла з Ліги Європи, посівши 3 місце в групі.

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