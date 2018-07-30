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"Протягом останніх двох років я жив мрією дитини", – Дінь попрощався з Барселоною

16:24 566
"Протягом останніх двох років я жив мрією дитини", – Дінь попрощався з Барселоною
Люка Дінь / фото із соцмереж

Захисник Барселони Люка Дінь покинув розташування команди та попрощався із "каталонцями".

"Протягом останніх двох років я жив мрією дитини. Хочу сказати всім вам подякувати. Дякую всім співробітникам, з якими я працював, тренерам, персоналу. Барселона – це сім'я. Спасибі уболівальникам, які завжди разом з командою, і які мене підтримували протягом двох років. Це місто завжди залишиться зі мною.

Барселона оголосила, що Дінь отримав дозвіл на відхід з клубу

І, нарешті, спасибі моїм товаришам по команді, які, перш ніж бути найкращими гравцями в світі є дивовижними людьми, готовими завжди допомогти. Успіху вам в новому сезоні", – написав Дінь у своєму профілі в Інстаграмі.

Нагадаємо, що 25-річний француз в найближчі години повинен стати футболістом Евертона.

En los últimos dos años han sido un sueño de un niño que he podido realizar quiero decir muchas Gracias a todos . En primero al Club que me ha dado todo desde que he llegado . Gracias a todos Los fisios , Los staffs con quien he trabajado , los preparadores fisicos , la gente de la seguridad , de la cucina todos hacen que El club es una famiglia La aficion que esta siempre al lado del equipo y que me ha dado mucho caliño durante dos años . La ciudad de Barcelona que se quedara siempre conmigo por loque he vivido y por la gente que esta increible a todos los momentos . Y en ultimo mis compañeros que antes de ser Los mejores jugadores del Mundo son personas increíbles que te ayudan siempre . Todo eso para decir que el Barça es mas que un club es una famiglia increible Un abrazo muy fuerte a todos y muchas suerte por la temporada

Допис, поширений Lucas Digne (@lucasdigne)

Теги
Барселона Барселона Іспанія Люка Дінь Люка Дінь
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