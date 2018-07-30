"Протягом останніх двох років я жив мрією дитини", – Дінь попрощався з Барселоною

Захисник Барселони Люка Дінь покинув розташування команди та попрощався із "каталонцями".

"Протягом останніх двох років я жив мрією дитини. Хочу сказати всім вам подякувати. Дякую всім співробітникам, з якими я працював, тренерам, персоналу. Барселона – це сім'я. Спасибі уболівальникам, які завжди разом з командою, і які мене підтримували протягом двох років. Це місто завжди залишиться зі мною.

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І, нарешті, спасибі моїм товаришам по команді, які, перш ніж бути найкращими гравцями в світі є дивовижними людьми, готовими завжди допомогти. Успіху вам в новому сезоні", – написав Дінь у своєму профілі в Інстаграмі.

Нагадаємо, що 25-річний француз в найближчі години повинен стати футболістом Евертона.