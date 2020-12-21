"Це хороша команда з хорошими футболістами. Проти них був найскладніший матч, який я грав в Бельгії. Вони зараз на 1-му місці, перемагають в кожному матчі.

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Як гратимуть з Динамо – не знаю. Кияни з Луческу показують хороший футбол. Буде цікавий матч", – сказав Михайліченко в коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, поєдинки 1/16 Ліги Європи між Динамо і Брюгге відбудуться 18 і 25 лютого наступного року. Перший матч пройде в Києві.

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