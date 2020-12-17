"Вважаю, що Брюгге – дуже хороша команда. Адже вони вибили нас у минулому сезоні на шляху до групи Ліги чемпіонів. Вони показують хороший футбол. Нам доведеться нелегко, хоча шанси пройти у нас, звичайно, є. І вони цілком реальні. Ті два матчі запам'яталися як дуже важкі. У Бельгії ми грали краще, ніж у Києві, та цілком могли вирвати нічию. Домашню гру ми почали дуже добре, відкрили рахунок, але не зуміли збільшити свою перевагу в рахунку, забити ще. І все пішло не за планом. Але в цьому заслуга і Брюгге, це сильна команда, у складі якої грають хороші футболісти.

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Гадаю, вони стали сильнішими. Вони зберегли склад і навіть зміцнили його кількома гравцями, яких я добре знаю. Ці гравці повинні були посилити команду. Вважаю, що ми теж стали сильнішими. У нас є своя філософія, і ми граємо разом у нинішньому складі вже доволі-таки тривалий час. При цьому наші молоді футболісти весь час додають. Цього року ми вже грали з Гентом. В цілому клуби з Бельгії люблять і вміють грати в хороший, красивий футбол, контролювати хід гри. Брюгге – чинний чемпіон і лідер поточного чемпіонату, тому ця команда – найкращий представник бельгійського футболу на даний момент. Оцінимо цей рівень у лютому.

Які враження від дебюту в ЛЧ? Потрібно враховувати, що в групі нам попалися два топ-клуби, з якими було дуже важко здобути позитивний для нас результат. Якщо бути реалістами, то нашою об'єктивної метою було пройти у весняну частину єврокубків, як мінімум здобути путівку до Ліги Європи. З цим завданням ми впоралися", – резюмував Де Пена в коментарі сайту Динамо.

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