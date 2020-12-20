Гент сенсаційно здолав Брюгге – Яремчук і Ко вдарили по чемпіонських амбіціях Соболя
У Бельгії відбулось дербі українських легіонерів – Брюгге приймав Гент. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Ліга Жупіле, 17-й тур
Брюгге – Гент – 0:1
Гол: Рікка, 68 (АГ)
Бельгійське дербі українців зі старту розпочинав лише Роман Яремчук – на лаві для запасних залишились Соболь (Брюгге) та Пластун з Безусом (Гент). Щоправда, останній з'явився на полі вже на 20 хвилині. Перший тайм був спокійним та безгольовим.
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По перерві команди відкрились, а одна з атак "буйволів" завершилась результативно – після передачі з флангу Рікка записав автогол на свій рахунок. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Гента, сповістивши про перервану 7-матчеву безпрограшну серію Брюгге в чемпіонаті Бельгії.
Ярумчук і Ко піднялись на сьоме місце з 25 очками – для них це третій поспіль тріумф з новим тренером. Команда Соболя, маючи у своєму активі 36 залікових балів, залишилась першою, але втратила нагоду відірватись від переслідувачів.
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